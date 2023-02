Tras los derrumbes que provocaron los terremotos en Turquía y Siria el pasado lunes 06 de febrero, apareció una conmovedora imagen de una niña protegiendo a su hermano bajo los escombros durante 17 horas.

Se puede observar que la menor no solo protegió a su hermano con su brazo durante todo ese tiempo, además lo tranquilizó y lo consoló tiernamente.

El milagroso hecho se dio en medio de la ferviente búsqueda de sobrevivientes de esta catástrofe, la cual ha dejado hasta el momento 11.200 fallecidos y más de 45.000 heridos.

Luego de que los rescatistas los encontraran, ambos niños fueron salvados exitosamente.

Por su parte, el representante de Naciones Unidas, Mohamad Safa, se refirió al caso a través de su Twitter: ¡Si ella estuviera muerta, todos compartirían! Comparte positividad…”.

The 7 year old girl who kept her hand on her little brother's head to protect him while they were under the rubble for 17 hours has made it safely. I see no one sharing. If she were dead, everyone would share! Share positivity… pic.twitter.com/J2sU5A5uvO

— Mohamad Safa (@mhdksafa) February 7, 2023