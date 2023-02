Canadá despenaliza la posesión de algunas drogas duras como cocaína, heroína y metanfetamina

Durante esta semana, comenzó a regir una exención a la ley federal que permite la posesión en pequeñas cantidades de algunas drogas duras en Canadá.

En detalle, y tras la entrada en vigor de esta iniciativa, desde el martes los adultos pueden poseer hasta 2,5 g de metanfetamina, fentanilo, cocaína y heroína.

No obstante, esta despenalización de posesión de algunas drogas duras solo aplica a la provincia de Columbia Británica, en Canadá.

La medida se enmarca en un plan piloto, que durará por tres años, y que tiene como objetivo privilegiar un enfoque basado en la salud pública y en la reducción de estigmas por encima de uno de corte punitivo.

“En vez de tratar a estas personas como delincuentes, se les dará cuidado y compasión. Tendrán acceso a información”, indicó Jennifer Whiteside, miembro de la Asamblea Legislativa de Columbia Británica,

Además, la implementación de esto responde también a que Columbia Británica es considerada el epicentro de la crisis de muertes por sobredosis en Canadá.

Desde abril de 2016, más de 11.000 personas han perdido la vida, principalmente por el consumo de opioides, por lo que se declaró estado de emergencia sanitaria en dicha provincia.

Además, el abuso de drogas es la principal causa de muerte no natural en Columbia Británica.

La despenalización de este tipo de drogas ya se había visto en países como Portugal, Estonia, y también en el estado de Oregon, en Estados Unidos.

We know that drug use is a public health matter – not a criminal justice one.

Starting January 31, adults in B.C. will not be subject to criminal charges for the personal possession of small amounts of certain illegal drugs.@Carolyn_Bennetthttps://t.co/FwbiKUt0xf pic.twitter.com/C1s0zzEnDL

— Jennifer Whiteside (@JM_Whiteside) January 30, 2023