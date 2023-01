Vicepresidente de El Salvador se retracta de sus dichos: “No tenemos ningún informe oficial sobre la presencia de maras en el norte de Chile”

Preocupación generaron los dichos del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien señaló que tenía reportes sobre la presencia de una célula de las maras, banda criminal de dicho país, en el norte de Chile.

No obstante, la autoridad salvadoreña se retractó de sus palabras en conversación con Radio Duna, señalando que “no tenemos reportes ni ningún tipo de informe oficial que nos haya hecho firmar respecto a la presencia de las maras en el norte de Chile“.

“Lo más que hay son las noticias, donde informaron una eventual presencia en el norte del país de estructuras criminales asociadas a las maras, pero nada oficial que podría hacer una política de estado“, agregó.

Asimismo, se refirió a las denuncias realizadas por Human Rights Watch (HRW), quienes acusaron graves violaciones de derechos humanos en el régimen de excepción que rige a El Salvador.

“Lo que hacen es repetir lo que sale de algunas ONG de El Salvador y algunos de los que están, son personeros y militantes del exgobierno FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) que sí pactaron con las pandillas que permitió que se fortalecieran”, afirmó Ulloa.

Según HRW, 1.082 menores de edad (918 niños y 164 niñas) habían sido enviados a detención provisional, además de detenciones “arbitrarias masivas”, torturas, muertes bajo custodia estatal y procesos judiciales “abusivos”.

Fiscal Nacional descarta presencia de maras en el país

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a la primera información dada por el vicepresidente de El Salvador sobre la presencia de las maras en Chile.

Al respecto, el líder del Ministerio Público sostuvo que “no tengo información sobre el particular que permita sostener que eso es efectivo y no quisiera difundir especulaciones sobre ello”.

“Cuando tengamos antecedentes sobre el particular y sea conveniente y necesario compartirlo con la comunidad, así lo vamos a hacer”, aseveró.