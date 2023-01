El último gran líder de la Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, fue detenido durante este lunes en Palermo, luego de 30 años de esquivar a la justicia.

Messina es considerado el capo de la mafia más buscado en Italia, además de ser considerado el último eslabón de la mencionada organización, la cual puso en jaque a todo el país en los años 80.

Según información policial, Matteo Messina fue detenido mientras desayunaba en un bar de Palermo antes de entrar a una clínica privada especializada en oncología, donde se sometía a algún tipo de terapia, y en la cual se había registrado bajo el nombre falso de Andrea Bonafede.

El líder de la agrupación Cosa Nostra no opuso resistencia cuando fue abordado por los agentes policiales, mientras que medios internacionales como El País aseguran que el capo de la mafia no necesitó huir a otro país durante estos años para mantenerse al margen.

A Messina Denaro se le acusa de ser autor de más de medio centenar de homicidios, en el que se incluyen niños y mujeres embarazadas, además de los atentados más sangrientos de la Cosa Nostra en los años noventa.

Su captura se había convertido en una cuestión de Estado y una prioridad absoluta para la las fiscalías italianas. En tanto, registros muestran cómo la ciudadanía, una vez conocida la captura, comienza a aplaudir y a gritar de felicidad.

La primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, valoró la captura del mafioso. “Es una gran victoria del estado que demuestra que no hay que rendirse ante la mafia”, afirmó.

VIDEO. People clapping and cheering Carabinieri police in the streets of Palermo after the arrest of Italy's top mafia boss Matteo Messina Denaro after 30 years on the run – @repubblica pic.twitter.com/W6ptsXu7lL

— Antonello Guerrera (@antoguerrera) January 16, 2023