Una nueva ola de contagios por covid-19 está viviendo China. La situación está afectando dos frentes: uno, los hospitales, con situaciones de gravedad; y el otro, las medidas de apertura instaurada por el gobierno chino que en estas fechas invitan a las familias a participar de los shows de luces y otras actividades masivas.

Según información de El País, la preocupación de la administración nacional está en que los contagios masivos se propaguen a las zonas rurales. A ello también se suma la inquietud de que este estado de contagios se propague a países vecinos: Japón, Taiwán e India exigirán PCR negativa a quienes provengan de China, así como también Italia.

Desde un hospital de urgencias, la doctora Jia, citada por el medio, señaló: “La situación actual no invita al optimismo. No sé si el pico de decesos lo hemos pasado ya o cuándo lo pasaremos. Lo único que puedo compartir es que la situación es peor de lo que se cree y que mucha gente está muriendo. No diré nada más”.

“Tenemos muchos pacientes, muchos de ellos con otras enfermedades subyacentes, que se encuentran en estado grave. Actualmente, los recursos médicos son insuficientes, no tenemos tantas medicinas ni equipos como esperábamos. Estamos muy cansados. Apenas tenemos descansos porque hay una enorme escasez de personal en estos momentos. Venimos a trabajar estando enfermos, pero, aun así, no nos venimos abajo”, añadió luego.

Los tiempos de espera para atención, según precisó la médica, son de entre cuatro horas hasta un día entero. A ello se suma una posible crisis de medicamentos, así como también de personal médico para poner ventiladores mecánicos.

Zhu Huadong, director del Departamento de Emergencias de Peking Union Medical College Hospital, señaló: “Estamos atravesando el momento más duro en mis 30 años de carrera. Más del 75% de los pacientes se encuentran en estado grave, es un desafío sin precedentes”.

En línea con lo anterior, China ha registrado 5.245 muertes por covid desde el inicio de la pandemia. Las autoridades justifican esto en función de la metodología para constatar los decesos: atribuyen los fallecimientos a neumonías o fallos respiratorios.