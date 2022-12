A ocho días de la investidura de Lula: desactivan explosivo en Brasilia

A tan solo ocho días de la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente de Brasil, la policía del Distrito Federal de Brasilia desactivó el sábado 24 de diciembre un aparato explosivo que se encontraba en el interior de un camión cisterna utilizado para el transporte de combustible.

Según recoge el medio Deutsche Welle, el explosivo estaba hecho con barras de dinamita conectadas a un reloj. Este fue encontrado dentro del camión, en la vía de acceso al aeropuerto internacional de Brasilia. Fue el conductor del vehículo quien alertó a las autoridades sobre un paquete sospechoso.

Agentes del escuadrón antibombas desactivó y retiró el artefacto explosivo, el que más tarde fue entregado a la policía civil de Brasil para que se inicie la respectiva investigación.

A PM desarmou um artefato explosivo utilizado em pedreiras que estava preso à carroceria de um caminhão, perto do Aeroporto de Brasília. A perícia vai analisar as especificações e a eficiência do dispositivo. Saiba mais.

➡ Assista na #GloboNews: https://t.co/bFwcwLHmLH pic.twitter.com/ldp4j0Nupy

— GloboNews (@GloboNews) December 24, 2022