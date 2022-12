La Organización Mundial de la Salud (OMS) anticipó que esperan que durante 2023 el covid-19 deje de ser una emergencia de salud pública. El organismo estima que el coronavirus se quedará para ser enfrentado junto a otras enfermedades respiratorias. El anuncio lo hizo el jefe de la entidad de Naciones Unidas.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que “hemos recorrido un largo camino” con la pandemia de la enfermedad del SARS-CoV-2. El director ejecutivo de la OMS agregó que “tenemos la esperanza de que en algún momento del año que viene seamos capaces de decir que el covid-19 ya no es una emergencia de salud global”.

El mandamás de la OMS comentó la evidencia sobre que “la semana pasada, menos de 10.000 personas murieron”. Pese a eso recalcó que “los países aún pueden hacer mucho para salvar vidas”. Tedros Adhanom indicó que por el momento se registran “10.000 muertes de más” a nivel global.

La OMS contextualizó que aún se esperan brotes de contagios, pero con menor fuerza. Por eso el comité de emergencia analizará en enero el cómo será la fase final de la emergencia. La líder del equipo técnico sobre el covid-19, Maria Van Kerkhove, explicó que analizarán la epidemiología, las variantes y el impacto del virus.

Reuters da cuenta que según Van Kerkhove la pandemia “no es lo que era al principio”. Para la experta la evidencia indica que las infecciones ya no traen tantas hospitalizaciones ni muertes. La especialista puntualizó que “estas muertes ocurren en su mayoría entre personas que no están vacunadas” o no tiene la inmunización completa.