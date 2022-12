Comienzan a manifestarse en el Perú tras la destitución del presidente Pedro Castillo. En diversas ciudades se registraron protestas, barricadas y cortes de rutas. Los manifestantes exigen la liberación del saliente mandatario y el llamado a elecciones generales.

La Agencia AFP consigna que en Lima se vivieron las protestas más masivas en apoyo a Castillo, desde que asumiera en julio de 2021. Desde el miércoles se vieron manifestaciones en rechazo de su destitución. Este jueves en la capital las personas denunciaron la represión a los seguidores del exmandatario.

El congreso destituyó a Pedro Castillo unas horas después de que el gobernante decretara el cierre del parlamento y convocara a elecciones legislativas. Su anuncio lo hizo antes de que el congreso votara por tercera vez en menos de un año su destitución.

El congreso peruano es controlado por la derecha y la ultraderecha, quienes continuamente atacaron al expresidente. Luego de haberlo destituido, designaron como gobernante a la vicepresidenta Dina Boluarte. Castillo quiso instaurar un régimen de excepción, pero las fuerzas armadas no lo respaldaron.

La República señala que los manifestantes mantienen bloqueada la Panamericana Sur. En Lima las protestas incluyeron gritos llamando “traidora” a Boluarte y cerca del congreso les lanzaron lacrimógenas. Se reportaron marchas en regiones y ciudades como Chota (Cajamarca), Trujillo, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Moquegua.

Protests have erupted in Peru in support of ousted president Pedro Castillo after he was placed in provisional detention. https://t.co/VCB2oadLF8 pic.twitter.com/fyDh2lj2R9

— AFP Agency (@AFP) December 9, 2022