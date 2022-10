Rusia retoma la ofensiva contra Ucrania: atacan con misiles infraestructura energética y deja al 80% de la población sin agua potable

Ucrania ha denunciado en las últimas horas nuevos ataques por parte de Rusia, esta vez contra infraestructura energética en la capital de Kiev y en Járkov.

Según consigna El País, también se perpetraron ataques aéreos con misíles en las localidades de Zaporiyia, Dnipro, Odesa, Cherkasi, Poltava, Vinitsia, Chernivtsi, Kirovohrad y Khmelnitskii.

Una de las instalaciones atacadas en la capital de Ucrania dejó a 350 mil personas sin luz, mientras que el 80% de la población quedó sin suministro de agua potable.

Autoridades de Gobierno han llamado a acumular el agua que se tenga disponible, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, sostuvo que “en lugar de luchar en el campo de batalla, Rusia lucha contra civiles“.

Another batch of Russian missiles hits Ukraine’s critical infrastructure. Instead of fighting on the battlefield, Russia fights civilians. Don’t justify these attacks by calling them a ‘response’. Russia does this because it still has the missiles and the will to kill Ukrainians.

The pattern of Russian behavior is so predictable: if they commit a crime in the evening, expect them to propose ‘talks’ in the morning. Yesterday they put millions of people at the risk of hunger, today they imitate readiness for negotiations. No one should get fooled by this.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 30, 2022