Argentina pide a Qatar el arresto del vicepresidente de Irán, acusado por atentado que dejó 85 muertos en 1994

La Cancillería de Argentina pidió a Qatar la captura del vicepresidente de Irán, Mohsen Rezai, acusado por un atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita (AMIA) que en 1994 dejó 85 muertos y 300 heridos en Buenos Aires.

La autoridad iraní se encuentra precisamente en Qatar, quien busca concretar una serie de acuerdos económicos entre ambos países antes del inicio del Mundial de Fútbol, en noviembre de este año.

Según consigna El País, Argentina realizó el pedido a Doha tras una solicitud de la fiscalía especializada que investiga el atentado. La alerta se desató luego de un reporte de la prensa local qatarí que confirmó la presencia Rezai en la península.

No obstante, la solicitud del país trasandino podría no tener frutos, y no sería la primera vez, ya que a principios de año, Mohsen Rezai fue uno de los invitados a la toma de posesión de Daniel Ortega en Nicaragua, quien ignoró las solicitudes de detención.

Atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita

El vicepresidente de Irán, de 68 años, es acusado de ser uno de los autores intelectuales del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita (AMIA) en Buenos Aires, un ataque terrorista que dejó 85 muertos y 300 heridos en julio de 1994.

En este ataque figuran al menos 10 implicados en el atentado a la AMIA. Seis de ellos han ejercido algún alto cargo en el Gobierno iraní, incluido su actual ministro de Interior.

“Argentina ha perseguido por más de 20 años a los presuntos responsables del atentado sin encontrar respuestas. En 2006, la Fiscalía acusó formalmente al Gobierno iraní de planificar el atentado, pero hasta ahora no ha podido sentar en el banquillo a ninguno de los implicados”, indicó El País.