La advertencia del secretario general de la ONU António Guterres: “El mundo está en peligro y paralizado”

Este martes 20 de septiembre se dio inicio desde Nueva York, Estados Unidos, a la 77a Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), instancia compuesta por 193 Estados miembros.

En ello, el secretario general de la ONU, António Guterres, hizo una dura advertencia respecto al momento que vive el planeta, afirmando que “El mundo está en peligro y paralizado”.

“La crisis del poder adquisitivo se desata, la confianza se desmorona, las desigualdades se disparan, nuestro planeta arde, la gente sufre, sobre todo los más vulnerables”, indicó.

Además, adelantó un “invierno de descontento mundial”, debido a una “tormenta perfecta de múltiples crisis que se abate sobre el planeta”. “Estamos bloqueados por una disfunción global colosal”, agregó Guterres.

Asimismo, el secretario general de la ONU manifestó que “las divisiones políticas socavan el trabajo del Consejo de Seguridad, el derecho internacional, la confianza y la fe de la gente en las instituciones democráticas”.

Por ello, António Guterres finalizó indicando que los problemas “no pueden resolverse en solitario o con alianzas de países, sino que es necesaria una gran ‘coalición mundial'”.

