El deceso de la Reina Isabel II a los 96 años, y dueña del reinado más largo del mundo, marcó la jornada del jueves en todo el mundo. Por supuesto, las reacciones a propósito del acontecimiento no se hicieron esperar.

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, usó su cuenta en Twitter para enviar un mensaje: “La muerte de su majestad, la Reina Isabel, es un momento profundamente triste para el Reino Unido, la Mancomunidad de Naciones y el mundo. Su vida fue una de extraordinaria dedicación y servicio. En nombre del pueblo de Escocia, transmito mi más sentido pésame al Rey y a la Familia Real”.

The death of Her Majesty, Queen Elizabeth is a profoundly sad moment for the UK, the Commonwealth and the world.

Her life was one of extraordinary dedication and service.

On behalf of the people of Scotland, I convey my deepest condolences to The King and the Royal Family. https://t.co/o2XqGJMF2S — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) September 8, 2022

Justin Welby, arzobispo de Canterbury, publicó en la misma red social una larga carta de despedida: “Mientras nos afligimos juntos, sabemos que, al perder a nuestra amada Reina, hemos perdido a la persona cuya lealtad, servicio y humildad inquebrantables nos han ayudado a entender quiénes somos a través de décadas de cambios extraordinarios en nuestro mundo, nación y sociedad”.

“En los días más oscuros de la pandemia del coronavirus, la difunta Reina habló poderosamente de la luz que ninguna oscuridad puede vencer. Como lo había hecho antes, nos recordó una verdad profunda sobre nosotros mismos: somos personas de esperanza que se preocupan unos por otros”, se lee en la misiva.

With profound sadness, I join the nation, the Commonwealth and the world in mourning the death of Her Late Majesty The Queen.https://t.co/LKHdaJQYgN pic.twitter.com/Ka89dFDMfU — Archbishop of Canterbury (@JustinWelby) September 8, 2022

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también dedicó algunas palabras: “Ella fue una presencia constante en nuestras vidas, y su servicio a los canadienses seguirá siendo para siempre parte importante de la historia de nuestro país”.

“Al recordar su vida y su reinado que abarcó tantas décadas, los canadienses siempre recordarán y apreciarán la sabiduría, la compasión y la calidez de su majestad”, redactó en otro mensaje.

As we look back at her life and her reign that spanned so many decades, Canadians will always remember and cherish Her Majesty’s wisdom, compassion, and warmth. Our thoughts are with the members of the Royal Family during this most difficult time. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 8, 2022

Finalmente, el viceprimer ministro del Reino Unido, Dominic Raab, fue más preve: “Que dios resguarde su alma. Gracias por una vida dedicada al servicio de nuestro bendecido país”.