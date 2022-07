El sábado 23 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó emergencia de salud global debido al avance que han tenido los contagios de la viruela del mono a nivel internacional. Paralelamente, ese mismo día el Ministerio de Salud chileno ya contabilizaba al menos 39 casos activos de la viruela símica, por lo que el tema comienza a preocupar a autoridades y a la ciudadanía.

Sin embargo, Luis Herrada, epidemiólogo y subdirector médico de la Clínica Vespucio, pone paños fríos y llama a la tranquilidad. En entrevista con Ciudadano ADN este lunes, el profesional de la salud justificó la postura de la OMS y aclaró las dudas que rondan en torno a la enfermedad.

“Lo que hace la OMS es declarar una alerta que es razonable pensando en que estas se declaran frente a eventos agudos, extraordinarios desde el punto de vista de la salud pública, que afectan más allá de las barreras de un solo país y que además generan un problema a nivel internacional”, explicó el médico.

En esa línea, Herrada manifestó que “además de mantener las medidas de prevención, se debe generar una respuesta coordinada a nivel mundial para lograr controlar este brote“, y agregó que esto “viene de la mano con facilitar medidas de prevención pensando en la vacunación, es decir, generar una instancia para que la disponibilidad de las vacunas contra la viruela del mono sea lo antes posible y que se pueda acceder de la manera más expedita a ellas“.

El experto recordó además que “la enfermedad ya está en más de 75 países y hay más de 16 mil casos en el mundo, no es de extrañar esta alerta“, aunque precisó en que la situación es muy diferente a la acontecida producto de la pandemia de covid-19.

“Esto es muy distinto a lo que podría haber sido la enfermedad por Covid”, comentó. “Hay que hacer un llamado a la población, donde se comprende que genera cierta preocupación porque viene otra enfermedad viral que va a tener el mismo efecto que el coronavirus, pero no es así”, advirtió el profesional.

“Hay que invitar a la población a mantenerse tranquila: esta es una enfermedad que ya conocemos, no es primera vez que hay un brote mundial; tiene tratamiento conocido, osea no hay que desarrollar nuevos tratamientos; y además el mecanismo de contagio no es igual, la contagiosidad de la viruela del mono es mucho más baja” detalló el médico de la Clínica Vespucio.

Sobre las formas de contagio y el cuadro clínico que presenta la enfermedad virulenta, el médico señaló que “se requiere un contacto directo con una persona infectada para tener la enfermedad, por lo tanto el llamado es a la tranquilidad”.

Asimismo, destacó que “por otro lado, es muy importante mantener la trazabilidad. Eso se ha ido logrando, es decir, lo que hemos tenido en Chile son viajeros de otros países con la enfermedad y contactos estrechos de esos viajeros, no hay ningún caso local”.

¿Cómo es la enfermedad?

“Las personas que efectivamente presentan el cuadro clínico -que es esta erupción aguda con estas lesiones típicas que se pueden ver en fotos, asociado a cefaleas intensas y fiebre de inicio súbita-, eso debería motivar si o si, si además hay un viaje al extranjero o contacto con paciente diagnosticado, acudir a un servicio de urgencia o a un centro médico para que el médico indique qué es lo que sigue”, indicó el epidemiólogo.

De la misma forma, remarcó en que “es importante decir que estas erupciones cutáneas han sido principalmente en las áreas anogenitales y eso sin duda genera una barrera a la consulta, siempre eso es un problema. Hoy es muy importante recalcar que frente a las lesiones y al cuadro viral, deben acudir al médico para hacer el correcto descarte“.

“Debemos prepararnos a nivel internacional para poder contener el brote con educación de la población además de la vacunación que va a ser el tratamiento definitivo”, especificó Herrada.

Consultado acerca de los grupos de riesgo, el epidemiólogo comentó que “hay que recordar que hasta el año 80 se vacunaba contra viruela humana, y esta vacuna tendría un porcentaje de efectividad para esta viruela símica“.

“Hay que establecer claramente cuáles son los grupos de riesgo, por ejemplo viajeros internacionales que hayan ido a zonas endémicas y gente que tenga menos de 40 o 50 años. Ahí vamos a tener que esperar las instrucciones del ministerio”, concluyó el experto.