Exabogada del presidente de El Salvador denuncia persecución política en su contra

La compleja relación entre Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y su exabogada, Bertha María Deleón, ha pasado por diversas etapas a lo largo del tiempo. Sin embargo, el actual vínculo está lejos de ser algo fraternal.

En una entrevista para El País, la abogada denunció que funcionarios del gobierno “me andaban siguiendo en moto, me intervinieron mis teléfonos, me hackearon mi correo electrónico, me metían drones en el patio de mi casa”, y agregó que “en cuestión de tres meses, perdí el 80% de mis clientes”.

Deleón se vio en la obligación de abandonar el país centroamericano junto con su hija rumbo a California, y posteriormente la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos la recibió en el sur de México mientras solicitaba refugio en el país, todo esto luego del conflicto que estalló entre ambos.

“Yo nunca he ostentado ningún tipo de poder, ni económico, ni social tampoco, porque he sido activista independiente. Nunca he estado en una organización de derechos humanos como tal. O sea, me la fajaba sola. Y él lo sabe. Pero el problema con una persona como Bukele es que es muy inmaduro, muy visceral y vengativo“, declaró.

La también activista detalló que “yo ya no dormía, ¿me entendés? Tuve que ir tres veces por semana a la Fiscalía porque me seguían de manera explícita para amedrentarme”, acusó Bertha María Deleón, quien destacó que inlcuso recibió acoso en redes sociales.

De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió estas denuncias y le otorgó medidas cautelares por considerar que se encontraba en “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en El Salvador”, así como “a su vida e integridad”.

¿Los motivos? El bukelismo comenzaba su persecución a organizaciones civiles, a políticos de otros partidos, a diplomáticos y a periodistas que ponían a la luz pública los casos de corrupción en el gobierno. A la lista negra se sumó Deleón, que pasó de ser su consejera legal a su adversaria política.

Twitter: el origen y el final del vínculo legal

El primer contacto entre ambos se dio en la red social Twitter cuando el mandatario, ejerciendo en ese entonces como el alcalde de San Salvador, fue querellante en un proceso judicial abierto por lavado de dinero contra el expresidente del país centroamericano, Francisco Flores.

“Me empezó a escribir por DM en Twitter y me hacía preguntas de ese caso y de otros casos, y yo le contestaba como les contestaba a otros”, señaló Deleón a El País. “Nunca lo había visto en persona, me parecía alguien progresista”, sinceró Bertha María Deleón.

Luego de esos intercambios y en el contexto de una brutal competencia en el mundo del derecho penal salvadoreño, Bukele invitó a Deleón en 2016 para que esta fuera la única mujer entre los 12 miembros del equipo legal del mandatario. Posteriormente, la abogada terminó acompañando al presidente en todos los procesos judiciales importantes.

Incluso en 2019, cuando Bukele ya había ganado las elecciones presidenciales pero aún no asumía, ella lo representó en las diversas audiencias por un caso de difamación. Los diálogos entre ambos llegaron a abarcar el siguiente período del Gobierno en El Salvador, ocasión en la que la abogada comentó que le interesaba el cargo de ministra de Seguridad y que podía presentar un plan ante el cual estaba preparada.

“Pensaba genuinamente que Nayib iba a hacer una política distinta”, transparentó la litigante. Deleón declaró que ella creía que Bukele “era progresista, que iba a ser capaz de innovar y que, por ejemplo, iba a abrirse a dialogar con las pandillas de una manera… abierta”.

Sin embargo, la abogada no piensa lo mismo ahora. “Ahora que lo digo, me duele decir eso, porque me siento tan pendeja… Pero eso era: genuinamente yo creía que iba a ser un nuevo comienzo y que tal vez iba a tener posibilidad de probar algo que antes no se había hecho”, aclaró.

Pero la relación terminó de la peor forma posible, ya que cuando Nayib Bukele asumió como presidente en 2019, la abogada no integraba el gabinete. Muchos pensaron que esa fue la principal razón del distanciamiento entre ambos, pero Bertha Deleón negó los rumores ya que mencionó que incluso entonces todavía se hablaban con confianza.

Cuando el mandatario de El Salvador entró en la Asamblea Legislativa con los militares en una histórica acción para anunciar la batalla contra las pandillas, ya era muy tarde para enmendar el vínculo. “La cagaste“, le advirtió Deleón, quien interpretó la jugada como una gran puesta en escena para exhibir autoritarismo frente a las cámaras.

La abogada no se guardó nada y ese mismo día posteaba en Twitter que “esto solo es una muestra de lo que nos espera cuando tenga la mayoría en la @AsambleaSV. La paciencia la tenemos que tener nosotros para aguantar cuatro años de berrinches y desmanes del presidente más cool”.

Deleón recordó que Bukele le envío por Whatsapp una captura de pantalla del posteo. “Me dijo ‘ya me tiraste mierda en el Twitter, esto nunca te lo voy a perdonar’, y esa fue la última vez que tuve un intercambio directo”, afirmó.