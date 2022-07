Crisis en los ex McDonald’s de Rusia: quitan papas fritas del menú producto de la escasez

Vkusno i Tochka, que significa “delicioso y punto”, es el nombre de la cadena que adquirió los antiguos locales de McDonald’s en Rusia, ya que la multinacional estadounidense dejó dicho país en el marco de las sanciones producto de la guerra e invasión de Ucrania.

Al principio todo iba bien y la franquicia logró suplir el abandono del gigante de la comida rápida. Sin embargo, surgió un nuevo problema: el racionamiento de la comida. Y la papa es uno de los productos que figuran en el listado. A esto se suma el factor climático: la cosecha no se realizará sino hasta mediados de septiembre, cuando comience el otoño en el hemisferio norte.

Esto obligó a una dura decisión por parte de los ex McDonald’s de Rusia: en el menú no habrá papas fritas hasta por lo menos dos o tres meses más, según consignó AS.

Las causas del racionamiento

La misma cadena explicó que McDonald’s “se orientó a los suministradores rusos y les compraba sus productos“. Sin embargo, este año hubo una cosecha muy baja de papas en Rusia, las que se utilizan para la producción de papas fritas.

“Además se tornó imposible la importación desde los mercados que podrían ser importadores temporales para las empresas rusas“, indicó la compañía, en alusión a las sanciones económicas contra el Kremlin producto de la guerra.

Por esta razón, las papas fritas ya no figuran en el menú de varios restaurantes Vkusno i Tochka y por lo pronto los fanáticos rusos de esta comida rápida tendrán que esperar varias semanas, hasta que se resuelva lo del racionamiento.

Y recordemos que el problema no sólo son las papas fritas. Tampoco se pueden producir hamburguesas Big Mac y los helados McFlurry, ya que son marcas registradas de McDonald’s.