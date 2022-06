Periodista del The New Yorker sobre Gabriel Boric: “Deberá vender su visión no solo a sus oponentes, sino también a sus aliados”

El reconocido escritor y periodista Jon Lee Anderson viajó a Chile para conocer y hablar con el Presidente Gabriel Boric, cuando se ratificó su victoria en las elecciones presidenciales de 2021. Analizando el escenario político chileno y latinoamericano, Anderson señaló en ese entonces que el proyecto del Gobierno conlleva un cambio radical a lo que ha sido la historia política y social de Chile.

“Gabriel Boric promete un cambio social radical. En una nación de extremos políticos enfrentados, deberá vender su visión no solo a sus oponentes sino también a sus aliados”, comentó Jon Lee Anderson en su carta ¿Puede el joven presidente de Chile reimaginar la izquierda latinoamericana?, publicada en el prestigioso diario estadounidense The New Yorker.

Anderson es especialista en política internacional. Conoce la realidad de Latinoamérica tras contundentes investigaciones y viajes a la región. Escribió los libros Zona de Guerra, Che Guevara: Una Vida Revolucionaria, y Al interior de la Liga, donde habla sobre la campaña anticomunista financiada por Estados Unidos y su repercusión en Latinoamérica.

Sobre el Presidente Gabriel Boric, a quien Anderson conoció durante su estadía en el país durante el 2021, el escritor escribió que la actual visita de Gabriel Boric a Norteamérica “sería complicada. Había ganado el cargo al frente de una coalición de izquierda que incluía al Partido Comunista de Chile, que tiende a considerar a Estados Unidos como un agresor imperialista”. Además, Anderson señala que las potentes relaciones económicas entre Chile y China, también hacen repensar cualquier decisión, cuando se trata de Estados Unidos.

Los desafíos venideros, a ojos de Anderson

En el escrito, el periodista del The New Yorker analizó la llegada de Gabriel Boric a la presidencia y los desafíos que le esperan. Además, apuntó al sistema político y económico de Chile esta ad portas de un cambio profundo.

“(Boric) Crearía un sistema nacional de atención médica, implementaría pensiones subsidiadas por el gobierno y eliminaría la deuda estudiantil. Aliviaría la pobreza creando medio millón de nuevos puestos de trabajo, financiando sus propuestas aumentando los impuestos a las corporaciones mineras. Adoptó un eslogan que sonaba revolucionario: “Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba””, reseña Anderson.

“En el cargo, Boric enfrenta enormes desafíos. Su partido y sus socios de coalición son minoría en el parlamento, y para aprobar cualquier ley tendrá que negociar acuerdos con sus rivales políticos. Su propia coalición, Apruebo Dignidad, está dividida por disputas internas, especialmente entre sus aliados políticos más cercanos y el Partido Comunista“, analiza Anderson.

La carta de Anderson contiene conversaciones con Giorgio Jackson, Pato Fernández y Emiliano Salvo, amigo personal del Presidente Gabriel Boric.