Profesora chilena en Texas tras masacre en colegio: “Se preocupan más de formar personas con contenidos que con valores”

El pasado martes, un nuevo tiroteo en un colegio de Estados Unidos, precisamente en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, en Texas, dejó 19 niños y niñas muertas y dos profesores fallecidos, hecho volvió a poner el uso de armas en el centro del debate del país norteamericano.

Es por lo anterior que Ciudadano ADN conversó con Belén Morales, profesora chilena que vive en Texas hace 10 meses, quien contó su experiencia de trabajo en un colegio similar al que vivió la masacre.

La docente afirmó que vivir en Estados Unidos “ha sido súper enriquecedor para mí desde el punto de vista de profesora, pero no obstante uno no puede hacer vista gorda a las cosas negativas”.

“En el colegio donde trabajo lloramos mucho, hicimos oraciones y momentos de silencio, uno es profesora, trabaja con niños, pudiste haber sido tú, es un tema que te sensibiliza mucho”, afirmó Morales.

Pero la profesora se mantiene firme y no deja que el miedo de vivir una situación tan terrible como está la desmotive. “No por ese temor uno se va a limitar de vivir su vida, de cumplir sus sueños, porque para mí esta es una oportunidad increíble”, dijo.

Protocolos y medidas de precaución

En esa línea, Belén Morales explicó que debido a la repetición de estos sucesos, los colegios de Estados Unidos han establecido protocolos y medidas de precaución. La profesora indicó que cada docente cuenta con credenciales institucionales y los padres para poder ingresar a los establecimientos deben también portar una.

“Se han implementado mochilas transparentes, porque así se ve lo que tienen los alumnos y hay un policía de punto fijo en el horario de jornada escolar, desde la 7:15 de la mañana hasta las 16:30”, complementó.

Asimismo, Morales precisó que en las escuelas cuentan con “simulacros que se activan cuando hay sospecha de un posible tirador dentro del colegio y se hace un lockdown, se cierra todo, nadie puede salir ni entrar del establecimiento, se apagan las luces, se cierran las cortinas y los estudiantes deben estar en silencio, en el piso contra la pared en posición fetal”.

A eso se suma, que las y los profesores deben estar “siempre alerta a las señales que podemos ver entre los alumnos”. “Tengo niños de cinco años y siempre hacen con sus dedos que están disparando y dicen te voy a disparar con mi arma, para ellos es normal, porque en casi todas las casas de Texas tú ves armas”, declaró.

La defensa al uso de armas

Y claro, ya que ahí recae el principal problema según la docente, puesto que “hay gente que defiende el uso de armas. Ellos dicen que la única forma de eliminar a una mala persona con armas, es una buena persona armada”.

“Muchas personas dicen que la culpa no la tienen las armas, que la culpa está en la política”, añadió.

Pero la defensa sobre la tenencia de armas no es el único factor de este problema, ya que Belén Morales puntualizó que “siempre que pasa esto se le echa la culpa al bullying y la gente está aburrida de eso, porque más allá del bullying, falta un tratamiento para personas con desórdenes mentales”.

“Yo no he visto mayor soporte en mi escuela respecto a este tema. Es más, cuando llegué a Texas y vi el curriculum, me sorprendió bastante, porque es pura materia, se preocupan más de formar personas con contenidos que con valores”, cerró.