New York: tiroteo en supermercado deja al menos 10 personas muertas

Estados Unidos. Un tiroteo se registró la tarde de este sábado en un supermercado de la localidad Buffalo, New York, dejando al menos 10 personas muertas.

Según información preliminar, el autor de los tiros habría transmitido la masacre a través de la red social Twitch.

La policía de Buffalo indicó que entre las 10 personas que mató el hombre, se encontraría un funcionario policial. Además, otras tres personas resultaron heridas estando dos de ellas en riesgo vital.

#BREAKING Ten killed in mass shooting in Buffalo, New York, US media reports pic.twitter.com/KSIsVnYB0n

“Diez personas fueron asesinadas por un hombre cubierto por una armadura y armado con un rifle muy poderoso, y otras tres resultaron heridas; dos de ellas de gravedad”, indicó un oficial de policía a The Buffalo News.

Por su parte, Kathy Hochul, gobernadora de New York, escribió a través de Twitter que han “ofrecido asistencia a los funcionarios locales” y que su “corazón se rompe por las familias de las víctimas y por todos los afectados por este horrible y despreciable acto de violencia“.

I'm on my way to Buffalo to assist with the response to today’s shooting.

My heart breaks for the victims' families and for everyone impacted by this horrific and despicable act of violence.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) May 14, 2022