Michelle Bachelet advierte de “crecientes evidencias” de crímenes de guerra en Ucrania

Durante esta jornada, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, declaró mediante un comunicado que cada vez hay más “evidencias” sobre crímenes de guerra en Ucrania por parte de las fuerzas rusas.

“Hay crecientes evidencias sobre crímenes de guerra en Ucrania”, señala el documento, agregando que “la escala de las ejecuciones sumarias de civiles en zonas previamente ocupadas por las fuerzas rusas están conociéndose”.

La expresidenta de Chile, también pidió que se realizaran todos los esfuerzos para conservar las evidencias de estos crímenes, así como un tratamiento digno de los restos mortales y ayuda psicológica para supervivientes y sus familiares. “Podría aumentar mucho más (cifras actuales) cuando salgan a la luz los horrores en zonas de intensos enfrentamientos, como Mariúpol”, señaló la alta comisionada.

La Misión de Monitorización de Derechos Humanos en Ucrania ha documentado la muerte de al menos 2.345 civiles y 2.919 heridos. “La ley humanitaria internacional no sólo ha sido ignorada sino totalmente abandonada”, agrega el comunicado de la ONU.

Para Michelle Bachelet, el reciente ataque a la estación de tren de Kramatorsk el pasado 8 de abril en Ucrania, que causó la muerte de 60 personas e hirió a otras 111, simboliza la falta de respeto a las leyes internacionales que prohíben acciones militares indiscriminadas de este tipo.

