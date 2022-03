Ucrania rechaza entregar Mariupol a Rusia a pesar del ultimátum desde el Kremlin

El conflicto entre Rusia y Ucrania no afloja. El país liderado por Volodímir Zelenski rechazó entregar Mariupol a tropas rusas rusas pese al ultimátum del Kremlin.

El gobierno liderado por Vladimir Putin ordenó a las tropas ucranianas en la zona a que se rindan y abandonen la localidad antes de las 4:00 horas de Ucrania (23:00 horas en Chile), algo que fue rechazado por autoridades locales.

Rusia asegura que en Mariupol se está produciendo una “catástrofe humana”, culpando por esto a las “fuerzas nacionalistas”. Además, acusan a Kiev de utilizar “nazis”, “mercenarios extranjeros” y “bandidos” para mantener como rehenes a centenares de civiles en la ciudad.

“Bajen las armas. Todos los que lo hagan tienen garantizado un paso seguro fuera de Mariupol“, señaló el director del Centro Nacional Ruso para la Gestión de la Defensa, Mijaíl Mizintsev.

“Las autoridades de Mariupol ahora tienen la oportunidad de tomar una decisión y pasarse al lado del pueblo; de lo contrario, el tribunal militar que los espera es solo un poco de lo que merecen por sus terribles crímenes, que la parte rusa está documentando cuidadosamente”, agregó en declaraciones recogidas por El País.

Desde el pasado jueves se intensificó la ofensiva en la zona de Mariupol, donde tropas de ambos países en conflicto se enfrentaron, cercando el ejército ruso a la ciudad portuaria.

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2022