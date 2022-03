Sobreviviente del Holocausto murió en Ucrania tras ataque ruso

El instituto conmemorativo del campo de concentración de Buchenwald, en Ucrania, confirmó la muerte de un sobreviviente del Holocausto llamado Borys Romanchenko, tras un ataque ruso.

El sobreviviente del Holocausto fue asesinado a sus 96 años de edad por un ataque perpetrado el pasado viernes, 18 de marzo. Esto ocurrió en la ciudad de Ucrania llamada Kharkiv.

Según un memorial difundido en redes sociales, Romanchenko sobrevivió a los campos de Buchenwald, Peenemünde, Dora y Bergen-Belsen durante la Segunda Guerra Mundial.

De hecho, el sobreviviente del Holocausto trabajó en Ucrania intensamente. “En la memoria de los crímenes nazis y fue vicepresidente del Comité Internacional Buchenwald-Dora”, explica el texto.

Qué dijo la familia del sobreviviente del holocausto, ahora asesinado en Ucrania

Yulia Romanchenko, la nieta de Borys, habló con CNN. Dijo que se enteró del bombardeo del distrito residencial de Saltivka el 18 de marzo “a través de las redes sociales. Le pregunté a los lugareños si sabían algo sobre la casa de mi abuelo. Me enviaron un video de una casa en llamas. Yo me enteré de esto después del toque de queda y, por lo tanto, no pude ir allí de inmediato”.

Cuando Yulia logró llegar al área, encontró la casa de su abuelo “completamente incendiada. No había ventanas, ni balcón. Nada en su apartamento”.

De hecho, el hombre de 96 años sobrevivió a cuatro campamentos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tras superar el Holocausto, murió en un ataque ruso en Ucrania.

Andriy Yermak, jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, se refirió a la muerte de Romanchenko en su cuenta de Telegram. “Esto es lo que llaman la ‘operación de desnazificación'”, dijo, en alusión a la afirmación de Rusia de que su invasión de Ucrania está diseñada para salvar al país de los elementos nazis.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, calificó la muerte de Romanchenko como un “crimen indescriptible” en Twitter. “Sobrevivió a Hitler, asesinado por Putin“, escribió.