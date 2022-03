Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó duras declaraciones contra su par de Rusia, Vladimir Putin, y lo calificó de “criminal de guerra”.

Las palabras del mandatario norteamericano surgieron tras nuevos bombardeos en Ucrania por parte de las tropas rusas. Uno de los ataques registrados durante esta jornada destruyó un teatro en la ciudad de Mariupol, que servía de refugio a la población civil, según consignó El País.

Desde la Casa Blanca, Biden señaló ante los periodistas sobre Vladimir Putin: “Creo que es un criminal de guerra”.

Sus palabras llamaron la atención en la sede de gobierno, ya que no se había mencionado previamente y de manera oficial que se estaban cometiendo crímenes de guerra en Ucrania, considerando además las investigaciones en curso respecto a ese término.

Sin embargo, la secretaria de prensa, Jen Psaki, afirmó que “los comentarios del presidente hablan por sí solos” y que “estaba hablando desde el corazón”.

Finalmente, según consignaron medios locales como CNN, los periodistas volvieron a consultar a Biden sobre si consideraba efectivamente a Putin como un criminal de guerra. Al principio dijo que no, pero luego asintió.

In a longer clip, you can see him return to answer the question pic.twitter.com/EbB9IxC0Ds

— Acyn (@Acyn) March 16, 2022