Ucrania y Rusia sostienen conversaciones en el vigésimo día de invasión de las fuerzas de Moscú

Ucrania y Rusia sostienen este martes una nueva ronda de negociaciones mientras el ejército invasor intensifica su ofensiva en territorio ucraniano. Dos edificios residenciales y una estación de metro fueron bombardeadas en Kiev. Según autoridades locales, los ataques han dejado al menos dos fallecidos y una treintena de heridos.

De hecho, el alcalde de la ciudad, Vitaliy Klitschko, impuso un toque de queda desde las 20 horas (de Ucrania) de este martes hasta las 7 horas (de Ucrania) del jueves. La única forma de que los civiles puedan romper el toque de queda es para escapar a refugios antiaéreos.

“Es un momento difícil y peligroso. Pido a todos los habitantes de Kiev que se preparen para quedarse en casa durante dos días, o si suenan las sirenas, en los refugios”, señaló.

En este contexto, las delegaciones de ambos países realizan otra jornada de negociaciones, 20 días después del inicio de la invasión. Según Mijail Podolyak, delegado presidencial de la oficina del presidente Volodímir Zelenski, los temas a tratar son materias de regulación general, un cese al fuego y el retiro de tropas rusas.

Durante este martes, además, se espera que el viceprimer ministro de Polonia (Mateusz Morawiecki) y los primeros ministros de Eslovenia (Janez Jansa) y República Checa (Pietr Fiala) viajen a Kiev para reunirse con las autoridades locales, incluido Zelenski.

“Europa debe garantizar la independencia de Ucrania y asegurarse de que está lista para ayudar en su reconstrucción”, escribió Morawiecki.

KYIV not KIEV – I know it is a detail but please let’s use the Ukrainian names not the Russian ones especially in such a critical moment where even small signs matter.

— Marcin Szymanek (@PanSzymanek) March 15, 2022