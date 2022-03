Naciones Unidas cifró en más de tres millones de ucranianos los que han dejado el país desde el inicio del conflicto con Rusia

Más de tres millones de ciudadanos ucranianos han abandonado el país tras la escalada del conflicto entre Rusia y el país liderado por Volodímir Zelenski, según informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas.

Paul Dillon, portavoz de la OIM en Ginebra, afirmó que el 90% de los refugiados son mujeres y niños. En tanto, según la Unicef, cada segundo un niño se convierte en refugiado a causa de la ofensiva rusa.

Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), casi 1,8 millones han cruzado la frontera con Polonia, mientras que 453.000 se han dirigido a Rumania y 337.000 a Moldavia. 263.000 personas han llegado a Hungría y 213.000 refugiados lo han hecho a Eslovaquia. Asimismo, casi 143.000 se encuentran en Rusia y alrededor de 1.200 en Bielorrusia.

Durante esta jornada, Ucrania informó de ataques rusos en Járkov y en un barrio residencial de Kiev, lo que ha dejado, al menos, 10 fallecidos. Esto se da en medio de conversaciones entre ambas naciones, quienes buscarán llegar a un acuerdo y terminar con el conflicto.

‼️More than 3 million people have fled #Ukraine to neighboring countries, among them more than 157,000 third-country nationals.

We are grateful to all those who have extended solidarity with all those who have been forced to flee. pic.twitter.com/dnAuGzwhdR

— IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) March 15, 2022