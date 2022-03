Camarógrafo de Fox News murió y periodista resultó herido tras tiroteo registrado cerca de Kiev

Este martes se informó la muerte de un camarógrafo del medio norteamericano Fox News, durante un tiroteo registrado cerca de Kiev, capital de Ucrania.

Según consignó El País, la víctima identificada como Pierre Zakrzewski viajaba junto al periodista Benjamin Hall mientras cubrían el conflicto entre Ucrania y Rusia, cuando se vieron envueltos en medio de un tiroteo a las afueras de la capital.

Ambos profesionales recibieron impactos de bala, falleciendo Zakrzewski producto de esto, mientras que Hall se encuentra internado en un recinto asistencial donde no se conoce su estado de salud.

El periodista de Fox News, John Roberts, confirmó la noticia en sus redes sociales. “Horribles noticias para informar: el camarógrafo de Fox, Pierre Zakrzewski, fue asesinado en el mismo ataque que hirió al corresponsal Benjamin Hall. Trabajé con Pierre muchas veces en todo el mundo. Él era un tesoro absoluto. Enviamos nuestras oraciones más sinceras a la esposa y la familia de Pierre”, señaló.

Esto hecho se da a solo días de la muerte de Brent Renaud, periodista estadounidense que perdió la vida tras un ataque ruso en la ciudad de Irpin, al suroeste de Kiev.

Por este caso, el Gobierno encabezado por Joe Biden aseguró que “seguiremos muy de cerca este último acontecimiento y responderemos en consecuencia”.

Horrible news to report: Fox cameraman Pierre Zakrzewski was killed in the same attack that wounded correspondent Benjamin Hall. I worked with Pierre many times around the world. He was an absolute treasure. Sending our most heartfelt prayers to Pierre’s wife and family.

— John Roberts (@johnrobertsFox) March 15, 2022