Asamblea General de la ONU aprueba resolución que exige a Rusia retirar sus tropas de Ucrania

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles la resolución que condena la invasión de Rusia a Ucrania, además del respaldo que ha dado el gobierno de Bielorrusia a la ofensiva de Moscú.

La votación se dio en la reunión de emergencia de la Asamblea General de la ONU y obtuvo 141 votos a favor (incluyendo a Chile), 35 abstenciones y cinco en contra. Esta es la undécima vez en la historia que se realiza bajo esta modalidad.

“En la histórica sesión ‘Unidos por la paz’, la AGNU adopta una resolución que exige que la Federación Rusa cese inmediatamente en el uso de la fuerza contra Ucrania y retire sus fuerzas militares”, señaló en un comunicado Naciones Unidas.

Además, es la décimocuarta vez que la Asamblea General ignora un veto impuesto por un miembro del Consejo de Seguridad, en este caso la propia Rusia.

Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bahamas, Bélgica, Belice, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Bulgaria, Canadá, Camboya, Chequia, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guyana, Haití, Hungría, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kiribati, Kuwait, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malawi, Malta, Micronesia, Mónaco, Montenegro, Myanmar, Níger, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Palau, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República de Corea, República de Moldova, República Democrática del Congo, República Dominicana, Rumania, San Cristóbal y Nieves, Samoa, San Marino, Serbia, Singapur, Suecia, Suiza, Surinam, Timor-Leste, Tonga, Trinidad y Tobago, Turquía, Tuvalu, Ucrania y Uruguay.

Rusia, Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte y Siria.

Argelia, Angola, Armenia, Bangladesh, Bolivia, Burundi, República Centroafricana, China, Congo, Cuba, El Salvador, India, Irán, Iraq, Kazakstán, Kirguistán, Laos, Madagascar, Mali, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Pakistán, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán, Uganda, Tanzania, Vietnam, Zimbabue.

Azerbaiyán, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Etiopía, Camerún, Guinea, Guinea-Bissau, Marruecos, Togo, Turkmenistán, Uzbekistán, Venezuela.

In historic "Uniting for Peace" session, #UNGA adopts resolution demanding that the Russian Federation immediately cease its use of force against Ukraine and withdraw its military forces. https://t.co/xWc4QO8ruV pic.twitter.com/NZ5xG7Cfu2

— United Nations (@UN) March 2, 2022