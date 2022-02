Gracias a los avances tecnológicos, los canales de comunicación en tiempos de conflicto han mejorado y en las redes sociales se está al tanto de lo que viven los ciudadanos en las zonas de alta complejidad. Este jueves, la despedida de un soldado ucraniano a sus padres se convirtió en viral.

Y es que en medio de los bombardeos por parte de Rusia, en el marco de la disputa entre ambos países, surgen estas expresiones que causan impacto entre los cibernautas. Se trata de jóvenes, de no más de 30 años, que defienden a su país.

“Ya nos toca salir, estamos bajo un intenso bombardeo. Mamá, papá, los amo. Todo estará bien”, dijo el soldado ucraniano que se convirtió en viral.

“La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por las decisiones de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan“, fue otro de los mensajes que se convirtió en viral.

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que su país está dispuesto a restablecer los diálogos con las naciones de la comunidad internacional para lograr que la situación en Ucrania se “devuelva a la justicia y a los principios de la Carta de Naciones Unidas”.

“Hemos tenido discusiones tensas y detalladas con nuestros compañeros estadounidenses y con otros miembros de la OTAN. Espero que todavía exista la posibilidad de volver al Derecho Internacional y las obligaciones internacionales“, expresó Lavrov en un encuentro con su homólogo paquistaní, Shah Mahmud Qureshi.