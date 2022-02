Desde la próxima semana, Inglaterra eliminará la cuarentena obligatoria para contagiados por covid-19, junto a otras restricciones.

Se espera que el anuncio lo haga el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson, a pesar de las críticas de la comunidad científica al fin de las medidas.

“El covid no va a desaparecer repentinamente y tenemos que aprender a vivir con este virus y seguir protegiéndonos sin restringir nuestras libertades”, señaló Johnson en sus redes sociales.

“Hemos desarrollado fuertes protecciones contra este virus durante los últimos dos años a través de lanzamientos de vacunas, pruebas, nuevos tratamientos y la mejor comprensión científica de lo que este virus puede hacer. Gracias a nuestro exitoso programa de vacunación y la gran cantidad de personas que se han presentado para ser vacunadas, ahora estamos en condiciones de establecer nuestro plan para vivir con covid esta semana”, agregó.

Según datos oficiales, cerca del 85% de la población en Inglaterra cuenta con al menos dos dosis de las vacunas contra el covid-19, mientras que los contagios han ido a la baja en los últimos días.

We’ve built up strong protections against this virus over the past two years through the vaccine rollouts, tests, new treatments, and the best scientific understanding of what this virus can do. 2/3

