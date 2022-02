Estados Unidos ordena a personal diplomático no esencial que abandone Ucrania

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado este sábado a los empleados no esenciales de su Embajada en Ucrania que abandonen el país ante una posible “acción militar significativa”, en plena tensión internacional por la acumulación de tropas rusa en la frontera.

Washington ordena así, según un comunicado recogido en la página de advertencias de viaje del Departamento, “la salida de la mayoría de los empleados estadounidenses contratados directamente bajo la Embajada de Kiev debido a la continua amenaza de una acción militar rusa”.

Asimismo, el Departamento de Estado suspenderá a partir de mañana domingo los servicios consulares de la Embajada estadounidense en la capital.

“A pesar de la reducción del personal diplomático, el equipo central de la Embajada, nuestros dedicados colegas ucranianos y el personal estadounidense en todo el mundo continuarán con sus incesantes esfuerzos diplomáticos y de asistencia en defensa de la seguridad, la democracia y la prosperidad de Ucrania”, ha añadido la embajada norteamericana en Kiev en su cuenta de Twitter.

Today, the @StateDept ordered non-emergency U.S. employees at the Embassy to depart due to continued reports of a Russian military build-up on the border with Ukraine, indicating potential for significant military action. https://t.co/6IgLvE4PJS

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 12, 2022