Covid-19: OMS criticó a países que administran cuarta dosis de vacunación

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticó a los países que están procediendo a administrar una cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19, como es el caso de Chile y pidió “acabar con la desigualdad del año pasado”.

“A la velocidad actual, 109 países en el mundo no podrán cumplir la meta de tener al 70 por ciento de su población vacunada para mediados de 2022. La esencia de la disparidad es que algunos países están procediendo a una cuarta vacunación, mientras que otros ni siquiera han podido vacunar a sus trabajadores sanitarios”, afirmó.

“Refuerzo tras refuerzo, estos pocos países no le pondrán fin a la pandemia mientras haya millones de personas sin inmunizar en el resto del mundo”, manifestó el biólogo.

“Debemos encontrar otra forma de proceder a corto plazo, compartiendo las vacunas que se producen, aunque este no fue el caso de 2021″, agregó.

Con motivo del inicio del 2022, Tedros hizo un llamado a los líderes mundiales a “comenzar de nuevo” y a comprometerse con la campaña de vacunar al 70% de la población mundial para julio de 2022.

Asimismo, solicitó garantizar que los tratamientos innovadores estén disponibles en todos los países. “Para dejar atrás la parte más aguda de la pandemia, las herramientas altamente efectivas deben ser compartidas con todos los países del mundo”, recalcó.

En esa misma línea, el dirigente de la OMS añadió que, mientras algunos países lograron seguir adelante con sus programas de vacunación y sus respectivas cuarta dosis, “muchos no cuentan con los elementos indispensables que tienen los países más ricos“.

“La desigualdad vacunal mata y destruye empleos, y socava la recuperación económica”, sentenció Tedros. Y recordó que, mientras no se consiga la equidad, seguirán apareciendo nuevas variantes en países con bajas tasas de vacunación.

Aprovechando la instancia, el director general de la OMS manifestó que la variante ómicron “parece ser menos grave que Delta, sobre todo para vacunados”, pero aclaró que “esto no significa que se deba categorizar como leve, porque sigue matando gente y produciendo hospitalizaciones”.

Es más, explicó que el “maremoto de casos es tan abrumador que los sistemas sanitarios se encuentran sobrecargados”. “Los hospitales no cuentan con el personal suficiente para enfrentar esta carga, lo que no permite evitar muertes evitables, no solo de Covid, sino de otras dolencias”, finalizó Tedros Adhanom Ghebreyesus.

