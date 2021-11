Covid-19: Reino Unido descartó por completo imponer vacunación obligatoria

Durante este domingo, el ministro de Salud británico, Sajid Javid, descartó por completo la imposición de la vacunación obligatoria contra el covid-19 en Reino Unido y subrayó que “jamás consideraría” una propuesta así.

Las declaraciones de Javid tienen lugar en un momento en el que los casos de covid-19 se están disparando en el centro de Europa y el Reino Unido, entre nuevas protestas contra el aumento de las restricciones y un endurecimiento de los protocolos de vacunación, como va a suceder en Austria, país que confirmó que la vacunación será obligatoria para sus ciudadanos a partir de febrero del 2022.

“Lo que decidan países como Austria es asunto suyo. Tenemos la suerte de que en este país, aunque existen dudas sobre las vacunas, son mucho menores de lo que estamos viendo en otros lugares“, explicó el político británico en una conversación con BBC.

“Creo que a un nivel práctico la vacuna debería ser una opción positiva. Si la gente es un poco reacia, deberíamos colaborar para animar a que se la pongan”, añadió.

Javid confirmó que el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI) está analizando la posibilidad de aplicar refuerzos para todos los adultos, una consideración incluida como parte de una actualización dada la semana pasada.

“Las consideraciones futuras incluyen la necesidad de una vacuna de refuerzo (tercera dosis) para las personas de 18 a 39 años que no están en un grupo de riesgo, y si podría ser incluso necesaria la vacunación de refuerzo adicional (cuarta dosis) para los grupos de adultos más vulnerables si hiciera falta”, ha hecho saber.

Reino Unido atraviesa ahora una nueva subida de contagios con más de 40.000 casos diarios y más de 100 fallecidos al día. El país ha notificado más de 9,8 millones de afectados y 144.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

We’re very sadly seen a surge of COVID-19 cases in some parts of Europe.

Getting the jab is the most important thing you can do to prevent a similar rise in this country.

So #GetBoosted and help keep the virus at bay this Christmas. pic.twitter.com/svhtyV3vUU

— Sajid Javid (@sajidjavid) November 21, 2021