Tragedia en Brasil: Cantante Marília Mendonça falleció en accidente aéreo

La cantante Marília Mendonça, reconocida exponente de la versión brasileña de la música country, género musical también conocido como sertanejo, falleció durante la jornada del viernes en un accidente en el cual, el aerotaxi en el que viajaba para realizar una presentación este fin de semana, se estrellara.

La artista, una de las voces más escuchadas de Brasil, se dirigía a Minas Gerais, se encontraba a bordo del transporte junto a cuatro personas más, su productor Henrique Ribeiro, su tío y asesor Abicieli Silveira Dias Filho, y el piloto y copiloto del avión, quienes también perdieron la vida.

Poco antes del fatal suceso, la también compositora, de 26 años, publicó un vídeo en sus redes sociales en el que mostraba a sus seguidores que partía para Minas.

essa é a realidade meu povo! hahahah💪🏼🏋🏻🥬🥦 me conta aqui nos comentários mais delícias desse estado maravilhoso que é Minas Gerais! pic.twitter.com/cGBx2kJrzR

En tanto, en su cuenta oficial de Instagram se publicó una imagen, titulada como “Luto”, en la cual se confirma el fatal suceso.

Según constataron bomberos de la zona, la aeronave se habría estrellado en un río en la zona rural de Piedade de Caratinga cerca de las tres y media de la tarde hora local.

En redes sociales, los fanáticos rápidamente se hicieron presentes, siendo uno de ellos el futbolista brasileño Neymar Jr., quien mostró su pesar a través de su cuenta de Instagram.

“Una de las mejores sorpresas que he tenido en mi vida. Que me cantes Feliz cumpleaños, que honor para el mío. ¡Marcaste tu nombre en Brasil y en el mundo! Seré tu eterno fan Descanse en paz” indicó.

Marilia Mendonça cantaba música de amor, infidelidad, de lealtad, de sufrimiento, de confiar en un amor único, de sacar de la vida a alguien que no valía y ahora va a seguir por siempre sus músicas 🎶

Nunca lloré por la muerte de ningun artista, hasta que Marilia Mendonça me hizo llorar.

26 años, un hijo de 2, un talento gigante, ejemplo de humildad, su historia de superación… No merecía terminar de esta forma. De no creer.💔 https://t.co/9JDtQHqLTc

— Anayeli (@anayeligb) November 6, 2021