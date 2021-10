Sorpresa total: Neymar anunció que Qatar 2022 será su último Mundial por no poder “lidiar más con el fútbol”

Neymar sorprendió a todo el mundo del fútbol, especialmente a los hinchas brasileños, luego de confesarse entorno al Mundial en un documental de DAZN que lo tiene como protagonista y se llamará Neymar Jr, Dinastía de Reyes.

En un adelanto de aquel largometraje, el delantero del PSG realizó una increíble declaración en cuanto a su futuro con la Selección de Brasil. “Pienso que Qatar 2022 es mi último Mundial”, aseguró el atacante.

La “Verdeamarela” ya está prácticamente clasificada a la próxima Copa del Mundo, certamen que “Ney” jugará con 30 años de edad, por lo cual, sus palabras impresionan debido a que aún le queda recorrido para disputar otra cita planetaria.

“No sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol. Lo haré todo para llegar bien, para ganar con mi país, para realizar el sueño que he tenido desde niño y espero poder conseguirlo”, explicó el astro brasileño.

Además, Neymar recordó la grave lesión que sufrió en el pasado Mundial 2014 que se desarrolló en Brasil, torneo en donde el ariete recibió un rodillazo en la espalda que lo dejó alejado de las canchas por mucho tiempo.

“Fue uno de los peores momentos de mi carrera, no podía mover las piernas. Eso me estropeó el sueño de jugar un Mundial, una semifinal, una posible la final… Cuando me hice daño en la espalda, intentaba mover las piernas pero no podía. En la enfermería los médicos intentaron moverme la pierna, sentí una sobrecarga y no podía sentir los pies. Ahí me puse a llorar desconsoladamente”, comentó.

“Me llevaron al hospital, me examinaron y el médico me dijo que tenía dos noticias, una buena y una mala. La mala es que estaba fuera del Mundial 2014. La buena es que si el golpe hubiera sido 2 centímetros al lado, no hubiese vuelto a caminar”, complementó el exBarcelona.