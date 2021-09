Funcionarios de la OMS sospechosos de cometer abusos sexuales en el Congo

Una comisión investigadora concluyó que 21 empleados de la OMS son sospechosos de cometer abusos sexuales en la República Democrática del Congo. La Organización Mundial de la Salud detectó los delitos en contra de mujeres y niñas entre 2018 y 2020, durante la respuesta contra el brote de ébola.

El titular del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió perdón a las víctimas. El jefe de la OMS asumió su responsabilidad por los “fallos en el sistema” y dijo que harán reformas para evitar que se repita. La pesquisa de lo ocurrido en la nación africana tomó doce meses.

La comisión determinó que a algunas de las víctimas se le prometieron empleos a cambio de relaciones sexuales. Los investigadores también recibieron denuncias de nueve posibles violaciones. Incluso detectaron acusaciones de extorsión a mujeres que fueron obligadas a abortar tras los abusos.

El mandamás de la ONU aseveró que “lo primero que quiero decir a las víctimas y supervivientes es que lo siento”. Tedros agregó que “lo lamento, lamento lo que les impusieron las personas contratadas por la OMS para servirles y protegerles”. El organismo efectuó una conferencia sobre las conclusiones de la comisión investigadora.

Following media reports of sexual exploitation and abuse during the #Ebola 2018-2020 outbreak in North Kivu and Ituri, #DRC, I appointed an Independent Commission to investigate these allegations in October last year. Today they issued their report: https://t.co/1WJnMraClK

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 28, 2021