El caso de Gabby Petito: La desaparición que conmovió a Estados Unidos y que podría tener un inesperado desenlace

Gabrielle Petito -más conocida como Gabby Petito-, de 22 años, es una joven estadounidense que, en junio pasado, comenzó un viaje soñado junto a su novio de hace años.

La idea de la pareja era recorrer distintos parques nacionales de Estados Unidos a bordo de una camioneta, periplo que ambos compartían en redes sociales, donde se volvieron populares gracias a las fotos y comentarios que publicaban.

Hasta fines de agosto todo estuvo bien y el viaje era realmente soñado. Sin embargo, todo tomó un oscuro rumbo cuando de improviso el novio de Petito, Brian Laundrie (23), regresó a su casa en Florida solo el 1 de septiembre. 10 días después la familia de Gabby dio cuenta a la policía de su desaparición, y este lunes, el FBI aseguró haber encontrado un cuerpo que coincide con las características de la joven en un lugar que no había sido investigado en el parque nacional de Wyoming.

La desaparición de Gabby Petito

Según han informado distintos medios de comunicación estadounidenses, durante las últimas horas el FBI pudo ingresar a la casa de los padres del novio de la joven, tras tener una “orden de registro autorizada por la corte“, aunque no se han dado mayores antecedentes de los motivos para emitir esa orden, mientras el novio de Petito se mantiene con paradero desconocido.

El vuelco en el caso se dio durante las últimas horas, luego que se conocieran nuevos antecedentes del viaje, el que no habría estado libre de complicaciones.

Por ejemplo, se denunció ante la policía de Utah un evento de violencia intrafamiliar que describía una camioneta blanca con patente del estado de Florida.

“Pasamos en auto y el hombre abofeteaba a la chica”, indicaba el testimonio. “Luego nos detuvimos. Corrieron, él procedió a golpearla, se subieron al auto y se fueron”, agregaba.

Más tarde, la policía detuvo a la pareja y, tras evaluar sus testimonios, no iniciaron cargos al pensar que la situación “correspondía más a una crisis de salud mental que a un caso de violencia intrafamiliar”, escribió el oficial Daniel Robbins en el parte policial.

La confirmación de lo peor y un eventual prófugo

Tras el hallazgo del cuerpo de Gabby Petito, su padre tuiteó una foto de ella junto a la frase “tocó el mundo”, siendo la única comunicación al respecto por parte de la familia, quien ha pedido respeto y que se detenga el asedio de los medios.

Por su parte Brian Laundrie, la pareja y eventual sospechoso de la muerte de la joven, evitó a las autoridades después de regresar a su hogar y, en las últimas horas, no se ha conocido el detalle de su paradero.

Si bien no es buscado como sospechoso y no se han levantado cargos en su contra, el que no colabore ni preste testimonio podría ser un indicio respecto a su participación, pudiendo complicarlo en un eventual juicio.