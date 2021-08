Kathy Hochul será la primera gobernadora de Nueva York tras la renuncia de Andrew Cuomo

Kathy Hochul se convertirá en la primera mujer en asumir el cargo de gobernación en Nueva york, esto tras la salida de Andrew Cuomo.

Durante la jornada de este martes se oficializó la renuncia de Cuomo al puesto de gobernador tras las denuncias de acoso sexual en su contra.

La cadena de mando indica que la vicegobernadora debe asumir el mando tras lo sucedido. Este cambio se llevará a cabo en los próximos 14 días.

Este puesto responde a Kathy Hochul, demócrata de 62 años y ex congresista del área de Buffalo, siendo la primera mujer que ocupará el cargo y la gobernadora N°57 en la historia de Nueva York.

Desde el año 2015 es la segunda al mando y ha sido reconocida como la cara amigable de la administración, teniendo cercanía con los 62 condados del estado.

Su destino ahora es el Capitolio estatal de Albany, con un puesto mayor y también con mayor responsabilidades, más aún asumiendo en tiempos de pandemia.

A través de su cuenta de Twitter, Hochul escribió que “como alguien que ha servido en todos los niveles de gobierno (…) estoy preparada“.

I agree with Governor Cuomo's decision to step down. It is the right thing to do and in the best interest of New Yorkers.

As someone who has served at all levels of government and is next in the line of succession, I am prepared to lead as New York State’s 57th Governor.

— Kathy Hochul (@LtGovHochulNY) August 10, 2021