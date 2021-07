“Pegasus”: Cómo funciona el software espía que preocupa a los gobiernos del mundo

Pegasus es el nombre de un software, o más bien dicho un malware (aplicación maliciosa), desarrollado por NSO Group, empresa israelí que habría filtrado y pirateado cerca de 50 mil números de teléfono; entre los perjudicados se encontrarían periodistas, activistas, empresarios y, para la preocupación de algunos gobiernos, 14 jefes de Estado.

La investigación realizada por un periodista del diario The Washington Post precisa inicialmente que “Pegasus” es una herramienta digital que puede controlar cualquier teléfono celular. La compañía de tecnología israelí vende esta aplicación como un medio que tienen los gobiernos para, rezan sus argumentos, investigar y combatir redes del crimen organizado, terrorismo o cadenas de pedofilia.

Cabe destacar que en el listado de los teléfonos espiados por “Pegasus”, presuntamente por distintos gobiernos, se encuentran los números de, por ejemplo, la esposa del periodista disidente Yamal Jashogi, asesinado en Estambul; además, se encontrarían los contactos de periodistas de CNN, The Associated Press, Voice of America, the New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, Le Monde, Financial Times y Al Yazira, entre algunos de los medios más reconocidos.

¿Cómo funciona Pegasus?

Una vez que este malware logra entrar al equipo celular, puede espiar rápidamente las aplicaciones de mensajería, como Whatsapp o Telegram e incluso puede acceder a datos de geolocalización, lista de contactos o historial de llamadas, además del apoderamiento del micrófono y la cámara del equipo y así poder escuchar conversaciones privadas o ver a personas a través del lente.

Al respecto, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, declaró que “el espionaje a periodistas, activistas y políticos mediante el software israelí ‘Pegasus’ es extremadamente alarmante”. Además exigió a los gobiernos el “cese inmediato” del espionaje con tecnologías como la de este software “que violan los derechos humanos”.

#Pegasus: STATEMENT by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet on the use of #spyware to surveil journalists and #HumanRightsDefenders

➡️https://t.co/1q7q6k40mH — UN Human Rights Council (@UN_HRC) July 20, 2021

Finalmente, una de las recomendaciones para saber si se fue víctima de este malware es comprobar los datos utilizados en cada aplicación, ya que si se ha consumido una cantidad de megas que dista de manera abismante al consumo habitual, podría ser una señal que “Pegasus” estuvo espiando.