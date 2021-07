Canadá enfrenta más de 140 incendios e inundaciones por el calor extremo

El gobierno federal de Canadá determinó enviar asistencia y aviones militares para enfrentar los incendios forestales. Los efectivos asistirán en el combate del fuego y evacuarán los pueblos cercanos. El país norteamericano lucha contra más de 140 siniestros en su zona oeste.

La ola de calor extremo provoca una crisis, mientras se busca establecer el número de fallecidos. El servicio de incendios forestales detalla que al menos 143 siniestros están activos en la provincia Columbia Británica. De esa cifra son 77 los que se desataron en los últimos dos días.

El primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció un grupo de respuesta ante la emergencia. El fenómeno meteorológico llamado “cúpula de calor” provocó más de 60 incendios forestales en Columbia Británica en 24 horas. En ese período también se registraron más de 29.000 relámpagos.

En Lytton (Columbia Británica) el martes la temperatura se elevó a los 49,6 grados centígrados. Esa localidad quedó destruida en horas por un incendio que obligó a evacuar a sus 250 habitantes. Ahí las autoridades investigan la muerte de un matrimonio en esa población.

CBC News informa que el incendio mas grave está 15 kilómetros al norte del lago Kamloops. El fuego se clasificó como fuera de control y se estima que alcanza 310 kilómetros cuadrados. Los siniestros llevaron a evacuar el lago Durand y la zona de Juniper Ridge.

Gordon Murray tells @ianhanomansing his urgent drive out of Lytton, B.C., while it burned was ‘like being in a movie.’ pic.twitter.com/gLi97uLnNf

— CBC News: The National (@CBCTheNational) July 2, 2021