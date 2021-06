Junta militar de Myanmar acusó a la mandataria electa por delitos de corrupción

La Comisión Anticorrupción de Myanmar presentó denuncias por supuestos delitos de corrupción contra la mandataria electa Aung San Suu Kyi. El organismo la acusa de recibir sobornos y aprovecharse de su posición. Los abogados de la premio Nobel de la Paz rechazaron cualquier acusación.

El diario The Global New Light of Myanmar, vinculado a la junta militar, informó los detalles del caso. La comisión asegura que Suu Kyi aceptó 600.000 dólares y 11,2 kilos de oro en sobornos. También indicó que usó su cargo para alquileres por un monto bajo el precio estimado.

El organismo oficialista denunció que Suu Kyi “abusó de su autoridad” al manejar un terreno público. Se trataba de 0,75 hectáreas en Rangún para la sede de una fundación que ella preside. La comisión indica que causó un perjuicio al erario público de 3,15 millones de dólares.

Entre otras acusaciones la sindican por usar su influencia para hacerse con otros dos terrenos públicos. Son unos de 41 y 9 hectáreas cerca de la capital Naipyidó, usados para establecer una escuela taller. Por eso se la acusa de una pérdida valorada en 11,5 millones de dólares.

El oficialismo indica que la comisión detalló que Suu Kyi utilizó US$970.000 recaudados para una fundación. La comisión también denunció al exgobernador de Naipyidó, Myo Aung, y otros dos políticos. La exmandataria se encuentra bajo arresto desde el golpe de estado.

Reuters precisa que el lunes comenzaría el juicio oral contra Suu Kyi por cinco cargos. Entre ellos la importación ilegal de dispositivos electrónicos, vulnerar las normas del Covid-19 e incitar al odio. La política enfrenta otro juicio por la presunta violación de la ley de Secretos Oficiales.