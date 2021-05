Elecciones en Perú: Mario Vargas Llosa reafirmó su apoyo a Keiko Fujimori

El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa reafirmó por tercera vez su apoyo a la candidata Keiko Fujimori e invitó a votar por ella en las elecciones presidenciales de Perú de este domingo 6 de junio.

La situación ocurrió este lunes cuando la hija del condenado y expresidente Alberto Fujimori firmó un segundo “juramento democrático”, acto que tuvo como orador principal al novelista vía telemática desde España, consignó El País.

Al respecto, Vargas Llosa dijo que las votaciones de este domingo “las elecciones más importantes de la historia del Perú”. “A diferencia de lo que ha ocurrido en otras, no vamos a elegir a unas personas, sino vamos a optar por un sistema: esto lo han decidido nuestros adversarios”, afirmó.

Fujimori participó en la actividad organizada por el escritor Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario, en la región donde nació el Nobel y donde la intención de voto por su contrincante, el profesor Pedro Castillo, es de un 67%, según la última encuesta Ipsos Perú.

¿Qué dijo Mario Vargas Llosa?

Durante el evento, Vargas Llosa dijo que “hay todavía mucha reticencia al voto por Keiko Fujimori, yo los comprendo. Sin embargo, en estas elecciones voy a votar y voy a pedir a mis compatriotas que voten por ella”.

Posteriormente, el Nobel de Literatura sostuvo que, si el país elige “al señor Castillo para la segunda vuelta, probablemente ya no haya más elecciones libres, establecerán un sistema en el que el control de las futuras elecciones está exclusivamente en el poder”.

“La señora Fujimori ha hecho suficientes explicaciones de los errores que ha cometido en el pasado. Se ha comprometido a abandonar el poder a los cinco años, ha prometido respetar sistemáticamente el derecho de crítica en la prensa, se ha comprometido a respetar el poder judicial y a no realizar despidos ni renovaciones de esta institución fundamental para la democracia si estaría en el Gobierno”, añadió Mario Vargas Llosa.

Situación de la familia Fujimori

Cabe recordar que la Fiscalía ha pedido 30 años de prisión para la líder del fujimorismo, acusada por lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia, por no haber declarado a las autoridades electoral y bancarias los aportes millonarios de Odebrecht y otras empresas peruanas en sus campañas electorales de 2011 y 2016.

Sin embargo, si ella gana el balotaje de este domingo, el juicio oral quedaría en suspenso, y continuaría para los más de treinta acusados, entre quienes están su esposo, su abogada y líderes de su partido político.

“Juro luchar contra la corrupción para que nadie quede impune si traiciona la confianza de mi gobierno y del pueblo”, añadió Fujimori, quien también pidió perdón por la actitud de obstrucción que encabezó durante los dos años del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y contra su sucesor Martín Vizcarra, consignó el medio citado.

“Reconozco que en el lapso reciente mi partido y yo no estuvimos a la altura de las circunstancias, pero los errores y la injusta prisión que he vivido me han dejado una profunda lección, por eso, sin excusas pido perdón a los que se hayan sentido afectados o defraudados por nosotros en algún momento. Porque sé que existen muchas dudas sobre mi candidatura, les pido una oportunidad para poder reivindicarme con hechos”, sentenció Keiko Fujimori.