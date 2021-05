Conflicto en Ceuta: Marruecos cerró fronteras con España luego de masiva migración

Hace unos días, el Gobierno de España decidió cerrar las fronteras y desplegar militares en la costa sur del país, después de que más de 8 mil migrantes rregulares, provenientes de Marruecos, intentaran acceder al territorio.

Este martes, Marruecos respondió al hecho cerrando también sus fronteras con Europa, en un conflicto que afecta a Ceuta, el punto neurálgico de este conflicto.

Dicha ciudad limita con el Estrecho de Gibraltar y constituye un complejo escenario para el país africano, que ha provocado el enfado de algunos parlamentarios europeos.

El presidente de España, Pedro Sánchez, canceló un viaje que tenía previsto con rumbo a París y se trasladó a Ceuta. Antes de partir, publicó un comunicado donde califica la situación como una “grave crisis para España y para Europa“.

Chakib Marwane, un trabajador transfronterizo, de 50 años, comentó a El País que el paso hacia Ceuta volvió a estar cerrado desde el mediodía de este martes.

“Hay gente que aún sigue viniendo a Fnideq porque no se ha enterado todavía de que ya está cerrado el acceso. Ya no se puede, se acabó”, señaló Marwane. Según medios locales marroquíes, la mayoría de esta población emigrante proviene de la África Subsahariana, esto es, más al sur de Marruecos.

Las declaraciones de la Unión Europea no se hicieron esperar. “Las fronteras españolas son fronteras europeas”, recordó Ylva Johansson, comisaria europea del Interior, al país del norte de África. Johansson compareció este martes a una reunión del Parlamento donde impulsó un nuevo pacto migratorio, que fue presentado en septiembre y está en proceso de negociación.

En su discurso, habló de la situación actual de España: “Es preocupante que al menos 6.000 personas, un gran número de ellas niños, hayan llegado a nado a Ceuta, poniendo su vida en peligro. Muchos tuvieron que ser rescatados, una persona murió“, sentenció.

Pero no fue la única reacción a esta crisis migratoria, la presidenta del Comité Europeo, Úrsula von der Leyen, publicó lo siguiente en Twitter: “Europa expresa su solidaridad con Ceuta y España. Necesitamos soluciones europeas comunes para gestionar la migración. Podemos conseguirlo si alcanzamos un acuerdo sobre el nuevo Pacto sobre Migración”. En un segundo tweet, agregó que “Relaciones más estrechas, basadas en la confianza y compromisos mutuos con socios como Marruecos, son cruciales en esta misión”.

Además, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, se unió a los dichos del organismo internacional “La cooperación, la confianza y los compromisos compartidos deben ser los principios de una relación sólida entre la Unión Europea y Marruecos”, escribió.

Todo nuestro apoyo y solidaridad con España @sanchezcastejon

Las fronteras de España son las fronteras de la Unión Europea.

Cooperation, trust and shared commitments should be the principles of a strong relation between the European Union and Morocco.

— Charles Michel (@eucopresident) May 18, 2021