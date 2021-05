Casa Blanca apoya la idea de liberar las patentes de las vacunas contra el Covid-19

Las farmacéuticas recibieron una mala noticia, pero que puede ser beneficiosa para la humanidad. La Casa Blanca se mostró a favor de la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus Covid-19. EEUU apoyará a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en un plan pensado para la pandemia.

La situación en la India demostró a las potencias que el SARS-CoV-2 no puede ser derrotado sin la protección de todo el mundo. La evidencia da cuenta que nadie está a salvo por el riesgo de las nuevas variantes. Una exención de propiedad intelectual permitirá a los países más pobres fabricar las dosis.

La representante de Comercio Exterior de EEUU, Katherine Tai, manifestó que “esta es una crisis de salud mundial”. La funcionaria agregó que “las circunstancias extraordinarias de la pandemia del Covid-19 exigen medidas extraordinarias“. El anuncio fue celebrado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, lo calificó de “momento crucial en la lucha contra el covid”. Ya en octubre de 2020 los gobiernos de India y Sudáfrica solicitaron a la OMC liberar las patentes. Estados Unidos y la Unión Europea eran los mayores opositores a flexibilizar las protecciones de las vacunas.

La embajadora Tai precisó que el gobierno demócrata “cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual”. Luego precisó que “con el objetivo de terminar con esta pandemia apoya la exención de esas protecciones”. Washington participará en las negociaciones en la OMC “para lograr que esto suceda”.

The Washington Post informa que decenas de países en desarrollo impulsaron la propuesta. Ellos argumentaron que les permitiría producir sus propias vacunas genéricas y no esperar meses o años por las dosis suficientes. Tai reconoció que tomará tiempo alcanzar un “consenso” global para bajar las protecciones.

La industria farmacéutica dijo que la medida es contraproducente para la producción de las dosis. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America pronosticó que con más fabricantes habrá competencia por ingredientes limitados. Ellos estiman que frenará la generación de vacunas y puede fomentar las dosis falsificadas.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, dijo que “los derechos de propiedad intelectual son parte del problema”. Pero el funcionario agregó que “realmente, la fabricación es el mayor problema”. Klain ejemplificó con una empresa en EEUU que “no están produciendo dosis porque la fábrica tiene problemas”.

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.

The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8

— Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) May 5, 2021