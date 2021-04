En Australia se reportan dos muertes después de recibir la vacuna AstraZeneca

Los organismos oficiales mantienen en reserva el análisis de los casos. En Australia los medios de comunicación reportan la muerte de dos hombres tras recibir la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19. El regulador de medicamentos del país oceánico dijo que no confirmarán si investigan los fallecimientos.

El departamento de salud del estado de Nueva Gales del Sur solamente manifestó que están “al tanto” de los casos. El Northern Daily Leader informó uno de los decesos en la ciudad de Tamworth. Un hombre dejó de existir en el hospital el 21 de abril a causa de coágulos de sangre en los pulmones, tras recibir la dosis.

La ABC detalló que un hombre de unos 70 años falleció en Sidney después de recibir la vacuna. El canal de televisión local no mencionó la causa de la muerte de la víctima. El jefe de la Administración de Productos Terapéuticos (TGA), John Skerritt, dijo a que “la evidencia actual no sugiere una asociación probable” entre las muertes y la vacuna.

Skerritt precisó que “esos casos todavía están bajo investigación, y por razones de privacidad no quiero entrar en detalles”. The Guardian precisa que las autoridades no vinculan las muertes a la trombosis con síndrome de trombocitopenia. Se conoce que el hombre de Tamworth desarrolló coagulación en sus pulmones.

Antes una vocera de la TGA dijo que “no comenta públicamente los detalles de los eventos adversos individuales”. El síndrome transfusor-transfundido (STT) es raro, nuevo y específico. La TGA revisó hasta ahora seis casos que cree que son de STT identificados hasta el 22 de abril vinculados a AstraZeneca.

Se trata de pacientes afectados de entre 35 y 80 años que recibieron una inyección con ese fármaco. Cinco de los seis casos fueron en personas menores de 50 años, vacunadas antes de la decisión del grupo asesor sobre Inmunización. El gobierno indicó el 8 de abril que la vacuna Pfizer era la preferida para pacientes menores de 50 años.