Covid-19: University College London proyectó que el Reino Unido alcanzará la inmunidad de rebaño el 12 de abril

El Reino Unido podría alcanzar la inmunidad de rebaño contra el covid-19 este lunes 12 de abril, de acuerdo con una proyección de University College London (UCL) publicada por The Telegraph.

De acuerdo con el pronóstico, para ese día, un 73,4% de las personas tendrá anticuerpos ya sea por la vacuna o por haber contraído la enfermedad.

“Las estimaciones de inmunidad de rebaño me sorprendieron. Sin embargo, no tienen nada de particular si se considera que más del 50% de los adultos han sido vacunados, alrededor del 42% de las personas han estado expuestas al virus y alrededor del 10% tienen inmunidad preexistente”, dijo Karl Friston, profesor de la UCL.

“Al tener en cuenta la eficacia estimada de la vacunación en términos de inmunidad esterilizante, esto, según el modelo, significa que alrededor del 70% de la población es inmune”, agregó.

Sin embargo, advierte Independent, esta proyección contrasta con las advertencias de los consejeros del gobierno, quienes anticipan que una liberación completa de las restricciones podría desatar una ola de hospitalizaciones en junio similar a la de enero.

Un documento publicado por el Grupo científico de modelado de influenza pandémica afirma que es “muy probable que haya un nuevo resurgimiento de hospitalizaciones y muertes después de los últimos pasos de la hoja de ruta” establecida por el gobierno de Boris Johnson.

En tanto, la Oficina Nacional de Estadísticas afirmó la semana pasada que 54% de los británicos tenía anticuerpos contra el covid-19 para el 14 de marzo, ya sea por vacunación o por infección previa.