Músicos franceses protestaron cantando “El pueblo unido jamás será vencido” en pleno centro de París

Con un concierto al aire libre, y entonando “El pueblo unido jamás será vencido“, del grupo chileno Quilapayún, un grupo de músicos franceses encabezaron una protesta en pleno centro de París, en las afueras del teatro Odeón, para pedir al gobierno de Emmanuel Macron que considere permitir que las actividades culturales vuelvan a reactivarse.

Los videos con la performance se viralizaron rápidamente por redes sociales, donde las personas destacaron el tono revolucionario de la canción del grupo chileno.

La protesta es parte de una manifestación que lleva varios días y que han protagonizado los trabajadores culturales ocupando diversos teatros y recintos donde piden volver a actuar, ya que debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus Covid-19, el sector ha sido duramente golpeado durante la crisis sanitaria.

Los trabajadores piden al gobierno que reconsidere entregarles más espacios para desarrollarse, acusando que las facilidades solo han ayudado a los empresarios.

Very powerful scene in #Paris, in front of the occupied #Odeon Theatre, where, at the end of the support concert, the musicians and the audience sang the Chilean revolutionary song "El Pueblo Unido"! Video from our live stream. #occupationodeon pic.twitter.com/6At78fAIPl

— CND Global (@cnd_global) March 27, 2021