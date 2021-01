“Se ve como un anciano muy feliz”: Greta Thunberg se despidió irónicamente de Donald Trump

“Se ve como un anciano muy feliz, que espera un futuro brillante y maravilloso ¡Qué agradable de ver!” publicó en su Twitter la activista ambiental sueca, Greta Thunberg, en referencia a la salida del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, del Gobierno.

El post va acompañado con la postal de Trump subiendo al helicóptero Marine One y con el puño en alto.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021