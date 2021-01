En medio de debate del nuevo “impeachment”: Trump llamó a que “no haya vandalismo de ningún tipo”

Durante esta jornada, la Cámara de Representantes debate el segundo impeachment al actual presidente Donald Trump, a raíz de lo ocurrido hace una semana en el Capitolio, en el que sus adherentes irrumpieron en la sede legislativa en medio de la sesión del Congreso, ataque que terminó con cinco muertos.

Ya que el mandatario —quien dejará el poder la próxima semana— tiene su cuenta de Twitter suspendida de manera permanente, optó por enviar un llamado a sus seguidores a través de un comunicado desde su oficina de prensa.

“A la luz de los informes de que va a haber más manifestaciones, insto a que NO haya violencia, NO se vulnere la ley y NO haya vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo represento, y no es lo que Estados Unidos representa. Hago un llamado a TODOS los estadounidenses para que ayuden a aliviar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias”, reza el escrito de Trump.

El cargo que argumentan los demócratas en los artículos del impeachment consiste principalmente en “incitación a la insurrección“, tras el discurso que el presidente realizó el pasado 6 de enero en el que pidió a sus seguidores congregarse en las afueras del Capitolio. Lo anterior, en el marco de la revisión de los votos electorales que más tarde —y tras los incidentes— certificarían la victoria de Joe Biden.