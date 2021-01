Un año en la cárcel: Se está investigando quién raspó la piel de un manatí en Florida para escribir “Trump” en su lomo

El pasado domingo 10 de enero fue encontrado un manatí con el lomo raspado con las letras “Trump” en el río Homosassa, en el norte de Florida, Estados Unidos, por lo que las autoridades ambientales del país ofrecieron una recompensa de 5 mil dólares para dar con el responsable.

Si bien no se sabe con certeza cuánto tiempo transcurrió antes de que el animal fue encontrado, se estima que el hecho pudo haber ocurrido durante los incidentes en el Capitolio en la ceremonia de ratificación de Joe Biden.

El responsable arriesga hasta 50 mil dólares de multa y 1 año de cárcel en la prisión federal puesto que el manatí es un animal hervíboro, sin enemigos naturales, pero que se encuentra en amenaza por la acción humana, razón por la cual está protegido por la Ley de Especies en Peligro de Extinción desde 1963.

Las cicatrices del animal son graves por lo que Funcionarios del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC) comenzaron a investigar el crimen. Por su parte, Jaclyn López, directora del Centro Para La Diversidad Biológica declaró que “es desgarrador que este manatí haya sido sometido a este vil acto criminal”.

Esta especie suele nadar en aguas poco profundas y cálidas por lo que se vuelven de fácil acceso para los turistas. Son víctimas fáciles de embarcaciones que navegan a velocidades muy altas en canales o zonas costeras.

⚠️HELP FIND WHO MUTILATED A MANATEE: U.S. Fish and Wildlife Service is investigating who carved the word "Trump" on a Florida manatee. USFWS is looking for any information: cal Florida Fish and Wildlife Conservation hotline at 888-404-3922. https://t.co/FXQ2l3fYTj pic.twitter.com/jI9kL1BNe5

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 11, 2021