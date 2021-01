Twitter suspendió permanentemente la cuenta de Donald Trump “debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia”

Twitter anunció que suspendió permanentemente la cuenta del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia”.

“En el contexto de los horribles eventos de esta semana, dejamos en claro el miércoles que violaciones adicionales de las Reglas de Twitter podrían resultar en este mismo curso de acción”, sostuvo la compañía.

“Nuestro marco de interés público existe para permitir que el público escuche directamente a los funcionarios electos y líderes mundiales. Se basa en el principio de que las personas tienen derecho a tener el poder para rendir cuentas abiertamente”, agregó.

De esta manera, Twitter recordó que “que estas cuentas no están por encima de nuestras reglas y no pueden usar Twitter para incitar a la violencia”.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021