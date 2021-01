Trump ha insinuado la opción de indultarse, de acuerdo con The New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha “insinuado” a sus colaboradores que considera concederse un indulto a sí mismo antes de terminar su periodo en la Casa Blanca, de acuerdo con un reporte de The New York Times.

El medio cita “a dos personas con conocimiento de las discusiones”. “La medida implicaría un uso de los poderes presidenciales extraordinario e inexplorado en la historia de Estados Unidos”, afirma la publicación.

Trump habría sostenido estás conversaciones “después del día de las elecciones” en las que perdió ante Joe Biden, y ha preguntado “si debería hacerlo y qué impacto político y legal tendría en él”.

The New York Times aclaró que no se sabe si tocó el tema después de incitar a su seguidores a atacar el Capitolio mientras el Congreso sesionaba para ratificar el triunfo del demócrata.

Si Trump se perdona a sí mismo, le serviría en contra de cargos que podrían presentar los fiscales que investigan las finanzas de su organización en Manhattan, Nueva York.

The New York Times explicó que no está claro los crímenes por los que Trump considera que necesita perdón. El medio recordó que “el exfiscal especial Robert S. Mueller III, identificó diez ocasiones en las que Trump pudo haber obstaculizado la justicia pero no dijo si el presidente había quebrantado la ley e invocó restricciones legales y de hecho que obstaculizan que se juzgue a un presidente en funciones”.